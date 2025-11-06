«Барселона» прокомментировала инцидент с возгоранием автобуса фанатов из-за фаера

Дата публикации: 06-11-2025 13:44

Футбольный клуб «Барселона» выступил с официальной реакцией на чрезвычайное происшествие, произошедшее с автобусом болельщиков клуба, который загорелся по пути на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге», завершившийся со счётом 3:3.

В заявлении, опубликованном пресс-службой каталонцев в социальной сети X, говорится: «Клуб информирует всех своих болельщиков, находящихся на стадионе имени Яна Брейделя в Брюгге, что бесплатный автобус-шаттл, который был предоставлен организацией «Брюгге» для обратной поездки после матча, отменён в связи с инцидентом с фаерами, произошедшим до начала встречи. В связи с этим болельщики должны будут добираться обратно самостоятельно. Клуб приносит извинения за доставленные неудобства и призывает соблюдать осторожность».

Напомним, автобус с фанатами сине-гранатовых загорелся на подъезде к стадиону. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование пиротехнических средств — кто-то из пассажиров зажёг фаер внутри салона. К счастью, все находившиеся в автобусе успели покинуть транспорт и не пострадали, однако сам автобус получить значительные повреждения. Полиция и экстренные службы прибыли на место инцидента немедленно.

Руководство «Барселоны» выразило благодарность сотрудникам служб за своевременное реагирование и подчеркнуло важность соблюдения правил безопасности на спортивных мероприятиях.