Молодой крайний нападающий бельгийского клуба «Брюгге» Карлуш Форбш стал настоящим героем встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против знаменитой «Барселоны». В зрелищном поединке, завершившемся со счётом 3:3, перспективный футболист не только оформил эффектный дубль, но и отметился результативной передачей, став одним из ключевых игроков матча. Благодаря этому выступлению Форбш смог установить уникальное достижение — побить рекорд, державшийся четверть века.

Как сообщает Opta Sport, на момент исторического матча Карлуш Форбш был в возрасте 21 года и 231 дня. Он стал самым молодым футболистом, которому удалось и забить, и отдать голевую передачу в поединке Лиги чемпионов с «Барселоной». Ранее этот рекорд принадлежал легендарному англичанину Дэвиду Бекхэму, который в сентябре 1998 года отличился за «Манчестер Юнайтед» против каталонского клуба в возрасте 23 лет и 137 дней. Таким образом, талантливый вингер не только лишил экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии статус самого молодого автора такого достижения, но и подтвердил свой высокий класс на европейской арене.

Форбш выступает не только за «Брюгге», но также защищает цвета молодёжной сборной Португалии. В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, где отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами, демонстрируя стабильную и яркую игру на высоком уровне.