Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 13:53

Официальная пресс-служба УЕФА объявила имена футболистов, которые вошли в список претендентов на звание лучшего игрока четвертой недели группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Итоги прошедших матчей позволили выделить четырех игроков, внесших наибольший вклад в успехи своих команд.

В число номинантов попали форвард турецкого клуба «Галатасарай» Виктор Осимхен, вингер бельгийского «Брюгге» Карлуш Форбш, полузащитник английского «Манчестер Сити» Фил Фоден, а также универсальный хавбек лондонского «Арсенала» Микель Мерино.

В минувшем туре Осимхен оформил впечатляющий хет-трик, трижды поразив ворота «Аякса» и обеспечив победу «Галатасараю» со счетом 3:0. Карлуш Форбш отметился двумя голами и одной результативной передачей, благодаря чему «Брюгге» сыграл зрелищную ничью с «Барселоной» — 3:3. Фил Фоден дважды отправил мяч в сетку ворот дортмундской «Боруссии» и помог «Манчестер Сити» одержать убедительную победу 4:1. Микель Мерино записал на свой счет дубль во встрече с пражской «Славией», что принесло «Арсеналу» уверенную победу 3:0.

Добавим, что лидерство в турнирной таблице на данный момент удерживает мюнхенская «Бавария» с 12 очками. Второе место занимает «Арсенал», также с 12 баллами, а третьей идет итальянский «Интер», набравший аналогичное количество очков, что сохраняет интригу в борьбе за выход в плей-офф.