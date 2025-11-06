18:08 ()
Глава «Карабаха» прокомментировал поддержку российского клуба на матче Лиги чемпионов против «Челси»

Дата публикации: 06-11-2025 13:58

Президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гёзель поделился своими впечатлениями о поддержке команды болельщиками из России во время матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Эта встреча прошла в рамках четвёртого тура группового этапа престижного европейского турнира 5 ноября в столице Азербайджана, Баку. Игра выдалась напряжённой и закончилась боевой ничьёй с результатом 2:2, что стало значимым достижением для азербайджанской команды.

В общении с корреспондентом издания «Чемпионат» Григорием Телингатером Гёзель отметил: «Когда на такие матчи в Баку приезжают болельщики из России, я испытываю только радость и гордость. Для «Карабаха» иметь поддержку от российских фанатов — это большая честь. Особенно сегодня, ведь против нас играл один из лидеров мирового футбола — «Челси». Мы очень гордимся своей командой и тем, что смогли показать достойный результат. Кроме того, между Азербайджаном и Россией сложились крепкие и добрые отношения, у нас богатая совместная история, поэтому такая поддержка особенно приятна».

Такие слова президента подчёркивают, как важна международная поддержка для клуба и каким значимым был этот матч для команды и болельщиков.

