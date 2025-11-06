18:08 ()
Тренер «Интера» Киву прокомментировал победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 13:57

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Интер» Кристиан Киву оценил важную победу своей команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу миланского коллектива. Это победа позволила «Интеру» закрепиться на лидирующей позиции в своей группе.

«Мы могли бы продемонстрировать более качественную игру, но самое главное — это три набранных очка. Перед собой ставили задачу заработать к этому моменту 12 очков и успешно её выполнили. Смотрю на турнирную таблицу с удовлетворением, принимая текущее положение дел. Лига чемпионов — очень сложный турнир, тут нет простых поединков.

Я постоянно работаю над тем, чтобы моя команда была максимально мотивирована. Иногда мы действовали слишком поспешно, когда могли бы сыграть более хладнокровно. Тем не менее в нужные моменты проявили необходимые качества, забили два важных мяча и добились победы», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

После этой игры у «Интера» стало на одну победу больше, что приближает команду к выходу в следующий этап Лиги чемпионов, а Киву подчеркнул, что успехи команды — результат их совместной и напряжённой работы.

