Алонсо указал игрока, которого Реалу необходимо срочно приобрести

Дата публикации: 06-11-2025 14:01

Главный тренер мадридского «Реала» — Хаби Алонсо — обратился к руководству клуба с просьбой усилить команду, подписав креативного полузащитника, который сможет эффективно контролировать темп и игру команды. Об этом сообщило испанское издание Fichajes.net.

По данным источника, Алонсо лично составил список из четырех кандидатов, идеально подходящих на эту роль: Витинья из «ПСЖ», Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Энзо Фернандес из «Челси» и Алексис Макаллистер из «Ливерпуля». Каждый из этих футболистов отличается высокими игровыми качествами и способностью к творческим решениям на поле.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав уже 30 очков в 11 матчах. Это подтверждает высокий уровень выступлений команды, однако тренер рассчитывает на усиление центра поля для достижения поставленных целей в национальном чемпионате и еврокубках.

Поклонники «Реала» с нетерпением ждут новостей о трансферах, которые могут значительно укрепить состав и обеспечить еще большую эффективность игры мадридцев в оставшейся части сезона.