Полиция задержала фаната «Барселоны» за поджог автобуса

Дата публикации: 06-11-2025 18:58

В Брюгге полиция задержала болельщика футбольного клуба «Барселона», которого подозревают в поджоге автобуса перед матчем Лиги чемпионов. Как информирует издание Sport.es, личность подозреваемого была быстро установлена, после чего его арестовали бельгийские правоохранители. Известно, что мужчина состоит в официальном фан-клубе команды из Каталонии.

Кроме того, сотрудники полиции провели досмотр других болельщиков «Барсы» и нашли у двоих из них файеры. Один из эпизодов произошёл у входа на стадион «Ян Брейдель», где должен был состояться матч, второй — уже на самом стадионе. Власти уточняют данные задержанных, чтобы подтвердить их принадлежность к фан-клубу. Если выяснится, что эти люди действительно являются официальными членами болельщиков «Барселоны», клубу придётся принять строгие меры в отношении нарушителей.

Напомним, что автобус с болельщиками каталонской команды загорелся по дороге на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», который завершился результативной ничьей со счётом 3:3. Предварительно считается, что пожар был вызван поджогом или неосторожным обращением с фаером внутри транспорта.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс среди футбольной общественности, а руководство «Барселоны» обещает сотрудничать с полицией и расследовать случай до конца.