Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высоко оценил выступление форварда "сливочных" Килиана Мбаппе в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Этот эмоциональный и яркий матч завершился со счётом 4:3 в пользу испанского гранда, а героем вечера стал именно Килиан Мбаппе, который поразил ворота соперника целых четыре раза, оформив покер.

После игры журналисты отметили вклад лидеров атаки "Реала", на что Алонсо ответил: "Винисиус и Мбаппе действительно проявили себя с лучшей стороны, оба провели отличный матч. Но мы должны помнить - для достижения успеха нам требуется участие каждого футболиста. Килиан сегодня был невероятно эффективен в завершении атак, но ещё важнее было изменить динамику игры — именно это отразилось в наших празднованиях после голов. Сейчас мы едины как никогда. Впереди очень долгий и сложный сезон, который принесёт немало трудностей и неожиданных моментов. Важно сохранять единство и верить друг в друга. Случаются ситуации, когда команде нужно демонстрировать упорство и не терять дух. Сегодняшняя победа - значительный шаг вперёд для всей команды", — приводит слова Алонсо издание Marca.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Килиан Мбаппе показывает впечатляющую форму. Нападающий провёл за "Реал" уже 18 матчей во всех соревнованиях, сумев забить 22 гола и отдать три результативные передачи. Такой внушительный вклад французского форварда делает его одним из ключевых игроков команды на пути к новым титулам.