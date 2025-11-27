Андрей Лунин узнал свой балл за безумный матч Реала в Лиге чемпионов

Дата публикации: 27-11-2025 03:15

26 ноября в Пирее состоялся захватывающий поединок пятого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26 между греческим клубом «Олимпиакос» и испанским грандом «Реалом». Матч прошёл на легендарном стадионе «Караискакис» и завершился драматичной победой мадридцев со счётом 4:3.

В составе гостей в стартовом составе вышел голкипер Андрей Лунин, предоставивший надёжность в воротах. Нападающий Роман Яремчук был включён в заявку на игру, однако на поле так и не появился, оставшись на скамейке запасных.

По окончании встречи авторитетный портал SofaScore оценил игру Лунина в 6,8 баллов из 10, отметив его уверенную игру и важные сэйвы. В то же время, максимальную оценку получил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который стал главным героем встречи, забив целых четыре мяча в ворота хозяев и значительно приблизив команду к победе.

Этот напряжённый и зрелищный матч стал одним из самых ярких в текущем розыгрыше турнира, подарив болельщикам множество незабываемых эмоций и показав высокий уровень футбола от обеих команд.