Дата публикации: 27-11-2025 03:14

Известный бразильский журналист Альдо Луиз выразил свое мнение о выступлениях украинского полузащитника лиссабонской команды «Бенфика» – Георгия Судакова.

В своем сообщении в Twitter, опубликованном на странице Sporty Net Brasil, он подчеркнул: «Судаков – действительно талантливый футболист. Несмотря на то, что ему всего 23 года, этот украинец уже проявляет себя как выдающийся плеймейкер. Рекомендуется пристально следить за его карьерой».

В текущем сезоне Судаков провел 15 матчей за «Бенфику», где успел забить три гола и отдать две результативные передачи, подтверждая свою значимость для команды и высокую игровую форму.

Тем временем, в клубе отмечается напряжённая атмосфера, так как главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо, по сообщениям СМИ, раскритиковал игроков за их выступления, сделав резкие заявления. Это, вероятно, связано с желанием тренера поднять эффективность и дисциплину внутри коллектива.

Учитывая всё вышесказанное, Георгий Судаков продолжает укреплять свои позиции в европейском футболе и вызывает интерес как поклонников, так и экспертов.