02:21 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Свернуть список

Хамрун Спартанс - Линкольн 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Хамрун Спартанс
Линкольн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Линкольн, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
История личных встреч
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЛинкольн0 : 1 5 : 4Хамрун Спартанс
09.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчХамрун Спартанс0 : 1Линкольн
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур3 : 0Хамрун Спартанс
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турХамрун Спартанс0 : 1
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 0Хамрун Спартанс
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 2Хамрун Спартанс
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХамрун Спартанс1 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЛинкольн1 : 1
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турЛинкольн2 : 1
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур5 : 0Линкольн
28.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч5 : 1Линкольн
21.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛинкольн0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор39
2
1/8 финала
Целе39
3
1/8 финала
Майнц39
4
1/8 финала
АЕК Ларнака37
5
1/8 финала
Лозанна37
6
1/8 финала
Райо Вальекано37
7
1/8 финала
Страсбург37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Кристал Пэлас36
10
Плей-офф
Шахтёр36
11
Плей-офф
Дрита35
12
Плей-офф
КуПС35
13
Плей-офф
Ракув35
14
Плей-офф
Ягеллония35
15
Плей-офф
Ноа34
16
Плей-офф
Риека34
17
Плей-офф
Сигма Оломоуц34
18
Плей-офф
Университатя Кр34
19
Плей-офф
Линкольн34
20
Плей-офф
АЕК Афины34
21
Плей-офф
Шкендия34
22
Плей-офф
Спарта П34
23
Плей-офф
Динамо К33
24
Плей-офф
Лех П33
25 Легия33
26 АЗ Алкмар33
27 Зриньски33
28 Хеккен32
29 Омония32
30 Шелбурн31
31 Шэмрок Роверс31
32 Брейдаблик31
33 Абердин31
34 Слован Бр30
35 Хамрун Спартанс30
36 Рапид В30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close