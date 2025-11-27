02:20 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Свернуть список

Страсбург - Кристал Пэлас 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 22:00
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
27 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Страсбург
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург, Франция
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 0Страсбург
09.11.2025Франция — Лига 112-й турСтрасбург2 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 2Страсбург
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур4 : 1Страсбург
29.10.2025Франция — Лига 110-й турСтрасбург3 : 0
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турКристал Пэлас0 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турКристал Пэлас3 : 1
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турКристал Пэлас2 : 0
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 3Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор39
2
1/8 финала
Целе39
3
1/8 финала
Майнц39
4
1/8 финала
АЕК Ларнака37
5
1/8 финала
Лозанна37
6
1/8 финала
Райо Вальекано37
7
1/8 финала
Страсбург37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Кристал Пэлас36
10
Плей-офф
Шахтёр36
11
Плей-офф
Дрита35
12
Плей-офф
КуПС35
13
Плей-офф
Ракув35
14
Плей-офф
Ягеллония35
15
Плей-офф
Ноа34
16
Плей-офф
Риека34
17
Плей-офф
Сигма Оломоуц34
18
Плей-офф
Университатя Кр34
19
Плей-офф
Линкольн34
20
Плей-офф
АЕК Афины34
21
Плей-офф
Шкендия34
22
Плей-офф
Спарта П34
23
Плей-офф
Динамо К33
24
Плей-офф
Лех П33
25 Легия33
26 АЗ Алкмар33
27 Зриньски33
28 Хеккен32
29 Омония32
30 Шелбурн31
31 Шэмрок Роверс31
32 Брейдаблик31
33 Абердин31
34 Слован Бр30
35 Хамрун Спартанс30
36 Рапид В30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close