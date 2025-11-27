Фейеноорд - Селтик 27 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Селтик, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Селтик
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
|Робин ван Перси
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|22.11.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|29.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Фрайбург
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Ференцварош
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Сельта
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Брага
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Лион
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Виктория Пльзень
|4
|8
| 9
Плей-офф
|Бетис
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|ПАОК
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Бранн
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Генк
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Порту
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Панатинаикос
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Базель
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Гоу Эхед Иглс
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Лилль
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Штутгарт
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Янг Бойз
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|4
|5
| 24
Плей-офф
|Болонья
|4
|5
|25
|Селтик
|4
|4
|26
|Црвена Звезда
|4
|4
|27
|Штурм
|4
|4
|28
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|29
|Фейеноорд
|4
|3
|30
|Лудогорец
|4
|3
|31
|ФКСБ
|4
|3
|32
|Утрехт
|4
|1
|33
|Мальмё
|4
|1
|34
|Маккаби Т-А
|4
|1
|35
|Ницца
|4
|0
|36
|Рейнджерс
|4
|0