Слот высказался о крупном поражении «Ливерпуля» от ПСВ в Лиге чемпионов

Дата публикации: 27-11-2025 03:11

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался после крупного поражения своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ, завершившегося со счётом 1:4 в пользу соперника.

"После того как мы пропустили первый гол, я увидел ту реакцию, которую и хотел бы наблюдать. Это оказалось непросто, ведь команда недавно пережила тяжёлое поражение в выходные. Однако игроки проявили настоящий характер - это именно то, что требовалось после такого удара. Мы не опустили руки, продолжали сражаться на поле и были совсем близки к тому, чтобы сравнять счёт и перевернуть ход встречи, когда отставание составляло 2:1. Но, к сожалению, всё завершилось для нас неприятным итогом - 1:4", - приводит слова Арне Слота NBС Sport.

Тренер также отметил важность умения правильно реагировать на трудные периоды и извлекать уроки из неудач. "Ситуация, в которой мы оказались, требует мужества и максимальной самоотдачи. Каждый футболист должен понимать ответственность перед клубом и болельщиками. Единственный путь - пройти через трудности и, несмотря на результаты, продолжать работать и верить в себя. Результат игры может быть неутешительным, но я горжусь тем, как команда держала удар в первом тайме. С каждым матчем мы должны становиться сильнее и сплочённее, чтобы добиваться лучших результатов в будущем."

На данный момент "Ливерпуль" с девятью очками располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов. ПСВ занимает 15-е место, имея на один балл меньше. Оба клуба продолжают борьбу за выход в следующий раунд, и предстоящие матчи станут определяющими для их дальнейших перспектив в турнире.