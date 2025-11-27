02:20 ()
Сигма Оломоуц - Целе 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Сигма Оломоуц
Целе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сигма Оломоуц - Целе, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сигма Оломоуц
Оломоуц, Чехия
Целе
Целе, Словения
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
22.11.2025Чехия — Высшая лига16-й тур2 : 2Сигма Оломоуц
09.11.2025Чехия — Высшая лига15-й турСигма Оломоуц2 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 2Сигма Оломоуц
02.11.2025Чехия — Высшая лига14-й тур1 : 4Сигма Оломоуц
26.10.2025Чехия — Высшая лига13-й турСигма Оломоуц0 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЦеле2 : 1
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 2Целе
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турЦеле3 : 1
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 2Целе
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЦеле1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор39
2
1/8 финала
Целе39
3
1/8 финала
Майнц39
4
1/8 финала
АЕК Ларнака37
5
1/8 финала
Лозанна37
6
1/8 финала
Райо Вальекано37
7
1/8 финала
Страсбург37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Кристал Пэлас36
10
Плей-офф
Шахтёр36
11
Плей-офф
Дрита35
12
Плей-офф
КуПС35
13
Плей-офф
Ракув35
14
Плей-офф
Ягеллония35
15
Плей-офф
Ноа34
16
Плей-офф
Риека34
17
Плей-офф
Сигма Оломоуц34
18
Плей-офф
Университатя Кр34
19
Плей-офф
Линкольн34
20
Плей-офф
АЕК Афины34
21
Плей-офф
Шкендия34
22
Плей-офф
Спарта П34
23
Плей-офф
Динамо К33
24
Плей-офф
Лех П33
25 Легия33
26 АЗ Алкмар33
27 Зриньски33
28 Хеккен32
29 Омония32
30 Шелбурн31
31 Шэмрок Роверс31
32 Брейдаблик31
33 Абердин31
34 Слован Бр30
35 Хамрун Спартанс30
36 Рапид В30

