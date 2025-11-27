Килиан Мбаппе побил рекорд Лиги чемпионов

Дата публикации: 27-11-2025 03:12

Нападающий мадридского клуба «Реал» Килиан Мбаппе продолжает переписывать историю Лиги чемпионов. Как сообщает издание Squawka в социальной сети X, французский форвард установил уникальное достижение - он оформил больше всего хет-триков в гостевых матчах турнира среди всех футболистов, выступавших в Лиге чемпионов. На счету Мбаппе теперь 4 гостевых хет-трика, и никому до него не удавалось достичь подобного результата.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 Мбаппе поразил ворота греческого «Олимпиакоса» сразу четыре раза, что стало ключевым вкладом в победу «Реала» с минимальным преимуществом - матч завершился со счетом 4:3. Этот поединок не только принес важные очки испанскому клубу, но и позволил Мбаппе повысить личные статистические показатели в самом престижном клубном турнире Европы.

После этого выступления на счету Килиана стало уже девять голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он превзошел собственный рекорд результативности за один сезон - ранее лучший показатель француза составлял восемь голов, которых он достигал в сезоне 2020/2021, а также в кампании 2023/2024, когда еще играл за «ПСЖ». Теперь его личное достижение побито, и у нападающего есть все шансы довести этот показатель до еще более впечатляющей отметки.

На текущий момент мадридский «Реал» занимает пятую позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 набранными очками. Впереди у команды еще одно серьезное испытание - в следующем туре мадридцам предстоит сыграть с одним из главных фаворитов турнира, английским «Манчестер Сити». Болельщики с нетерпением ждут нового противостояния и надеются, что Мбаппе продолжит свою впечатляющую голевую серию.