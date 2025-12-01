Бывший министр спорта Саудовской Аравии поделился мнением о Криштиану Роналду

Дата публикации: 01-12-2025 00:37

Бывший министр спорта Саудовской Аравии, принц Абдулла бин Моссад, поделился мнением о знаменитом португальском нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Роналду - это единственный иностранный футболист, который действительно заслуживает ту зарплату, которую получает. Благодаря своему приходу он вывел не только клуб, но и всю нашу лигу на абсолютно новый мировой уровень. Никто другой из легионеров не может сравниться с тем уровнем внимания, который привлёк к чемпионату Роналду. Он подарил лиге и стране уникальную международную известность, что невозможно переоценить. Сегодня многие зарубежные футболисты также получают большие деньги, но они не оказывают столь же значительного влияния. Только вклад Криштиану полностью соответствует его уровню гонораров. Ни один другой игрок не сделал для популяризации и развития нашего футбола больше, чем он,» - приводит высказывание Абдуллы бин Моссада издание Goal.com.

В нынешнем сезоне Роналду продолжает доказывать свою высокую результативность и профессионализм. В составе «Аль-Насра» он уже сыграл 12 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Игрок демонстрирует великолепную форму и остаётся одним из лидеров команды, в очередной раз оправдывая доверие клуба и ожидания болельщиков.