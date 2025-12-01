03:48 ()
Мотор - Легия 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 20:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
01 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Мотор
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Легия, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Легия
Варшава
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
10.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Мотор3 : 3Легия
01.09.2024 Польша — Экстракласса 7-й тур Легия5 : 2Мотор
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 2Мотор
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Мотор1 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 2Мотор
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Мотор3 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Легия0 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Легия2 : 2
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Легия1 : 2
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Легия
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 1Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1626
5 Радомяк1725
6 Краковия1625
7 Лех П1524
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Видзев1720
11 Погонь1720
12 ГКС Катовице1620
13 Мотор1519
14 Легия1518
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

