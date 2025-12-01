Мотор - Легия 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 20:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
01 Декабря 2025 года в 21:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Легия, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мотор
Люблин
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|5 : 2
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|16
|26
|5
|Радомяк
|17
|25
|6
|Краковия
|16
|25
|7
|Лех П
|15
|24
|8
|Корона
|17
|23
|9
|Заглембе Л
|16
|22
|10
|Видзев
|17
|20
|11
|Погонь
|17
|20
|12
|ГКС Катовице
|16
|20
|13
|Мотор
|15
|19
|14
|Легия
|15
|18
|15
|Арка
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Лехия
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14