Арарат-Армения - Ширак 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 12:00
01 Декабря 2025 года в 13:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Арарат-Армения
Остановлен
0 : 0
Ширак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Ширак, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арарат-Армения
      Ереван
      Ширак
      Гюмри
      История личных встреч
      24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1Арарат-Армения
      03.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Арарат-Армения5 : 1Ширак
      22.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак0 : 3Арарат-Армения
      19.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения4 : 0Ширак
      21.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат-Армения1 : 1Ширак
      31.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Ширак0 : 1Арарат-Армения
      11.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат-Армения2 : 0Ширак
      19.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Ширак1 : 3Арарат-Армения
      17.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ширак0 : 2Арарат-Армения
      12.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат-Армения1 : 0Ширак
      25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Арарат-Армения
      21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Арарат-Армения
      08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения1 : 1
      01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
      25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
      22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ширак1 : 0
      09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Ширак
      02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак2 : 3
      24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
      17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Арарат-Армения1431
      2
      Лига конференций
      		Урарту1529
      3
      Лига конференций
      		Пюник1429
      4 Алашкерт1529
      5 Ноа1222
      6 Ван1420
      7 БКМА1412
      8 Ширак1410
      9 Гандзасар1510
      10
      Зона вылета
      		Арарат153

