Родина - КАМАЗ 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 18:00
01 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Родина
КАМАЗ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - КАМАЗ, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Испания Хуан Диас
Россия Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур КАМАЗ1 : 2Родина
26.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур КАМАЗ1 : 0Родина
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Родина0 : 1КАМАЗ
12.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ1 : 3Родина
02.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Родина1 : 0КАМАЗ
22.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Родина2 : 2КАМАЗ
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ2 : 0Родина
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 0Родина
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 0 : 2Родина
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Родина1 : 1
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Родина
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Родина0 : 0
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) КАМАЗ1 : 1 2 : 4
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур КАМАЗ1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 3 : 3КАМАЗ
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур КАМАЗ2 : 3
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 0 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2148
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 Челябинск2132
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2130
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2128
10 Арсенал Т2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

