Родина - КАМАЗ 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 18:00
01 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - КАМАЗ, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Хуан Диас
|Антон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 2
|26.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 3
|02.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 0
|22.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 3
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|21
|48
| 2
Повышение
|Урал
|21
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|21
|34
|5
|Челябинск
|21
|32
|6
|КАМАЗ
|20
|31
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|9
|Нефтехимик
|21
|28
|10
|Арсенал Т
|21
|28
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12