«Наполи» обыграл «Рому» в 13-м туре Серии А

Дата публикации: 01-12-2025 01:07

Завершился поединок 13-го тура чемпионата Италии между командами «Рома» и «Наполи». Противостояние прошло на римском стадионе «Олимпико» и завершилось минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 36-й минуте - отличился полузащитник Давид Нерес, который удачно реализовал свой момент и тем самым принес победу команде с юга Италии. Главным судьей встречи был Давиде Масса из города Империя.

Благодаря этой важной победе, «Наполи» заработал три очка и теперь располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 28 баллов. Римская «Рома» с 27 очками идет сразу следом, занимая четвертое место. После матча борьба за места в группе лидеров только обострилась, ведь разница между командами минимальна.

В следующем, 14-м туре Серии А, «джалоросси» 7 декабря отправятся в гости к «Кальяри» и постараются улучшить свои позиции в таблице. В этот же день «адзурри» на домашней арене встретятся с туринским «Ювентусом», одной из сильнейших команд чемпионата. Предстоящее противостояние обещает быть захватывающим и может значительно повлиять на расположение команд в верхней части таблицы.