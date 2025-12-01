Суркис приступил к переговорам с потенциальным тренером вместо Костюка

Дата публикации: 01-12-2025 00:40

После увольнения Александра Шовковского временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Игорь Костюк.

Согласно информации от источника, назначение Костюка носит временный характер. Президент клуба Игорь Суркис в настоящее время ведёт переговоры с иностранным специалистом с интересным опытом работы. Этот тренер не входит в шорт-лист кандидатур, подготовленный селекционной службой «Динамо»; его кандидатуру предложил иностранный функционер, поддерживающий хорошие отношения с Игорем Михайловичем.

Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Омонии» со счётом 0:2 и заработало лишь три очка в четырёх турах Лиги конференций. Такая ситуация существенно сокращает шансы команды на выход в плей-офф. В национальной премьер-лиге дела у киевлян складываются не лучше — они занимают лишь седьмое место, отставая от лидера «Шахтёра» на десять очков.

Таким образом, команда находится в сложной ситуации, в которой постоянство и новые тактические решения становятся крайне важными. Ожидается, что приглашённый иностранный тренер сможет внести свежие идеи и помочь «Динамо» вернуться на победный путь. Руководство клуба прилагает усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать игровой процесс и улучшить результаты в чемпионате и международных соревнованиях.