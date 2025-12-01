«Реал» и «Жирона» сыграли вничью в матче Ла Лиги

Дата публикации: 01-12-2025 01:08

Завершился интереснейший матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались команды «Жирона» и мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона. Главным судьёй матча был Де Бургос Бенгоэчеа, представляющий Бильбао. Ожидалось напряжённое противостояние, и оно полностью оправдало ожидания болельщиков. В итоге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Первый тайм проходил в упорной борьбе и обоюдоострых атаках. На 45-й минуте встречи полузащитник хозяев Аззедин Унаи сумел открыть счёт - он уверенно воспользовался своим моментом и поразил ворота «Реала». Во втором тайме гостям удалось перехватить инициативу. Уже на 67-й минуте форвард мадридского клуба Килиан Мбаппе сравнял счёт с пенальти, который был назначен за нарушение правил в штрафной площади «Жироны». Таким образом, обе команды имели шансы выйти вперёд, однако реализовать свои моменты так и не смогли до финального свистка.

По итогам 14 сыгранных туров чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. На данный момент столичный клуб отстаёт от лидера - «Барселоны» - всего лишь на одно очко. Каталонский коллектив после этого тура занимает первую позицию и имеет в своём активе 34 очка. «Жирона» же удалось набрать 12 очков, и сейчас команда располагается на 18-м месте, что заставляет беспокоиться болельщиков клуба о борьбе за выживание в элите испанского футбола.

Этот результат означает, что мадридскому «Реалу» не удалось возглавить турнирную таблицу по итогам тура, несмотря на все усилия команды и желание одержать победу. Впереди у клубов немало важных встреч, которые могут изменить расклад сил в борьбе за чемпионство и за выживание.