«Лион» устроил разгром «Нанту» в 14-м туре Лиги 1 Франции

Дата публикации: 01-12-2025 01:06

Завершился матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу, в рамках которого на стадионе "Групама" в Лионе встретились местный "Лион" и "Нант". Главным арбитром встречи выступил Абделатиф Херраджи. Команда хозяев сумела одержать уверенную победу - итоговый счет на табло оказался 3:0 в пользу "Лиона".

Ключевой эпизод произошёл под занавес первого тайма: на 43-й минуте защитник "Нанта" Джуниор Мванга получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве на большую часть матча. После этого "Лиону" стало гораздо проще контролировать ход игры. В начале второго тайма, уже на 51-й минуте, защитник хозяев Абнер забил первый гол, реализовав один из атакующих моментов. На 70-й минуте нападающий Мартин Сатриано удвоил преимущество своей команды, а через семь минут, на 77-й, оформил дубль и довёл счет до разгромного - 3:0.

Благодаря этой победе "Лион" набрал 24 очка и закрепился на шестой позиции в турнирной таблице Лиги 1. В то время как "Нант", имея на своем счету 11 очков, занимает 16-е место и продолжает бороться за выживание в высшем дивизионе Франции.