Киевское Динамо разорвало отношения с сотрудником, проработавшим в клубе 36 лет

Дата публикации: 01-12-2025 00:39

После увольнения Александра Шовковского и.о. главного тренера «Динамо» стал Игорь Костюк.

Вместе с Шовковским покинули клуб и часть тренерского штаба киевлян. К сожалению, увольнение затронуло и аналитика команды Александра Козлова, который проработал в «Динамо» с 1989 года, проведя большую часть своей карьеры в клубе.

Последнее поражение «Динамо» от «Омонии» со счётом 0:2 значительно осложнило ситуацию в Лиге конференций: за четыре тура команда набрала лишь три очка, что существенно снижает шансы на выход в плей-офф. В национальном чемпионате Украины дела у киевлян тоже далеко не в порядке — «Динамо» занимает всего седьмое место и отстаёт от лидирующего «Шахтёра» уже на десять очков.

Смена тренерского состава — попытка руководства клуба переломить негативный тренд и вернуть команду к победам. Болельщики надеются, что с приходом Костюка ситуация улучшится, команда обретёт новую мотивацию и вернёт себе прежний уровень игры. Впереди у «Динамо» много важных матчей, и им необходимо максимально сконцентрироваться, чтобы не упустить дальнейшие шансы на успех в обоих турнирах.