Романо рассказал о будущем 18-летнего Берналя в «Барселоне»

Дата публикации: 10-01-2026 14:02

Каталонский клуб "Барселона" рассматривает возможность аренды 18-летнего опорного полузащитника команды Марка Берналя в зимнее трансферное окно. Руководство "Барсы" стремится предоставить молодому футболисту больше игровой практики на взрослом уровне, чтобы способствовать его развитию и повышению мастерства. Об этом сообщает известный футбольный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Как утверждают источники, интерес к молодому полузащитнику проявляют несколько клубов, среди которых выделяется "Жирона". Они внимательно следят за выступлениями Берналя и готовы рассмотреть его кандидатуру для усиления своей средней линии уже этой зимой.

Марк Берналь является талантом барселонской академии Ла Масия и уже успел привлечь к себе внимание благодаря уверенным выступлениям за молодежную команду. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба на талантливого игрока. По данным портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость Марка Берналя оценивается в 10 миллионов евро.