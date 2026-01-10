Домашний матч 16-го тура Бундеслиги обернулся для «Байера» разгромным поражением от «Штутгарта»

Дата публикации: 10-01-2026 22:42

16-й тур сезона-2025/2026 немецкой Бундеслиги открылся ярким поединком между командами Байер и Штутгарт. Матч проходил на стадионе БайАрена в Леверкузене, Германия, где собралось множество болельщиков обеих команд. Главным судьёй матча был Феликс Цвайер из Берлина. В этом противостоянии футбольная удача была на стороне гостей - игроки Штутгарта одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Уже на 7-й минуте Джейми Левелинг, вингер Штутгарта, открыл счёт точным ударом. Затем на 29-й минуте Максимилиан Миттельштедт успешно реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды. Заключительные минуты первого тайма ознаменовались двумя быстрыми голами: на 45+1-й минуте Левелинг оформил дубль, а на 45+2-й Дениз Ундав забил четвёртый мяч в ворота Байера. Хозяева ответили только на 66-й минуте - защитник Алехандро Гримальдо сократил разрыв, также реализовав пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи.

Эта уверенная победа стала первой игрой для обеих команд в 2026 году и позволила Штутгарту сравняться по набранным очкам с Байером. Теперь после 16 сыгранных матчей у обеих команд по 29 очков. Как итог - Байер и Штутгарт занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Германии, и интрига в борьбе за позиции становится лишь острее. Болельщики с нетерпением ждут продолжения сезона.