23:11 ()
Свернуть список

Домашний матч 16-го тура Бундеслиги обернулся для «Байера» разгромным поражением от «Штутгарта»

Дата публикации: 10-01-2026 22:42

 

16-й тур сезона-2025/2026 немецкой Бундеслиги открылся ярким поединком между командами Байер и Штутгарт. Матч проходил на стадионе БайАрена в Леверкузене, Германия, где собралось множество болельщиков обеих команд. Главным судьёй матча был Феликс Цвайер из Берлина. В этом противостоянии футбольная удача была на стороне гостей - игроки Штутгарта одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Уже на 7-й минуте Джейми Левелинг, вингер Штутгарта, открыл счёт точным ударом. Затем на 29-й минуте Максимилиан Миттельштедт успешно реализовал пенальти, увеличив преимущество своей команды. Заключительные минуты первого тайма ознаменовались двумя быстрыми голами: на 45+1-й минуте Левелинг оформил дубль, а на 45+2-й Дениз Ундав забил четвёртый мяч в ворота Байера. Хозяева ответили только на 66-й минуте - защитник Алехандро Гримальдо сократил разрыв, также реализовав пенальти, но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить ход встречи.

Эта уверенная победа стала первой игрой для обеих команд в 2026 году и позволила Штутгарту сравняться по набранным очкам с Байером. Теперь после 16 сыгранных матчей у обеих команд по 29 очков. Как итог - Байер и Штутгарт занимают четвертое и пятое места в турнирной таблице чемпионата Германии, и интрига в борьбе за позиции становится лишь острее. Болельщики с нетерпением ждут продолжения сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close