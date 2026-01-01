Телстар - Аякс 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 15:30
11 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Аякс, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Роналд Куман
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|17
|пз
|Нильс Россен
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|27
|пз
|Патрик Брувер
|9
|нп
|Milan Zonneveld
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Коу Итакура
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|48
|пз
|Шон Стёр
|10
|пз
|Оскар Глух
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|18.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 4
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 4
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 7
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 4
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13