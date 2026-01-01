23:14 ()
Свернуть список

Телстар - Аякс 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 15:30
11 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Телстар
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Аякс, которое состоится 11 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Аякс
Амстердам
1НидерландыврРоналд Куман
14НидерландызщNigel Nwankwo
6НидерландызщДанни Баккер
39НидерландызщJochem Ritmeester van de Kamp
4НидерландыпзGuus Offerhaus
11КюрасаопзTyrese Noslin
17НидерландыпзНильс Россен
8НидерландыпзTyrone Owusu
2НидерландыпзДжефф Хардевельд
27НидерландыпзПатрик Брувер
9НидерландынпMilan Zonneveld
1ЧехияврВитезслав Ярош
3ДаниязщАнтон Гоэи
4ЯпониязщКоу Итакура
15НидерландызщЮри Бас
2БразилиязщЛукас Роза
18НидерландыпзДави Классен
6НидерландыпзЮри Регер
48НидерландыпзШон Стёр
10ИзраильпзОскар Глух
9ДаниянпКаспер Дольберг
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
10.08.2025Нидерланды — Эредивизия1-й турАякс2 : 0Телстар
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0Телстар
18.12.2019Кубок Нидерландов2-й раундТелстар3 : 4Аякс
20.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й тур0 : 1Телстар
16.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 4Телстар
13.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й турТелстар2 : 2
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 1Телстар
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й турТелстар1 : 2
20.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й тур2 : 2Аякс
17.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 7Аякс
14.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й турАякс2 : 0
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 4Аякс
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й тур1 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1814
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close