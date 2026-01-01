Лечче - Парма 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 13:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 11 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Парма
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|77
|пз
|Мохамед Каба
|93
|пз
|Юссеф Мале
|19
|нп
|Ламек Банда
|22
|нп
|Франческо Камарда
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|21
|пз
|Гаэтано Ористанио
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|11
|нп
|Понтус Альмквист
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Карлос Куэста
История личных встреч
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|4 : 0
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 3
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 4
|13.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.04.2012
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13