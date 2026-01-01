23:13 ()
Лечче - Парма 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 13:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
11 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Лечче
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Парма, которое состоится 11 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Парма
Парма
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
77ФранцияпзМохамед Каба
93МароккопзЮссеф Мале
19ЗамбиянпЛамек Банда
22ИталиянпФранческо Камарда
23ИталиянпРиккардо Соттиль
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
14ИталиязщЭмануэле Валери
5АргентиназщЛаутаро Валенти
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
21ИталияпзГаэтано Ористанио
8АргентинапзНауэль Эстевес
9АргентинанпМатео Пельегрино
11ШвециянпПонтус Альмквист
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
04.10.2025Италия — Серия А6-й турПарма0 : 1Лечче
31.01.2025Италия — Серия А23-й турПарма1 : 3Лечче
21.09.2024Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2Парма
01.11.2023Кубок Италии1/16 финалаЛечче2 : 4Парма
19.03.2022Италия - Серия BСерия B. 31-й турПарма0 : 0Лечче
07.11.2021Италия - Серия BСерия B. 12-й турЛечче4 : 0Парма
15.08.2021Кубок Италии1-й раундПарма1 : 3Лечче
02.08.2020Италия - Серия А38-й турЛечче3 : 4Парма
13.01.2020Италия - Серия А19-й турПарма2 : 0Лечче
29.04.2012Италия - Серия А35-й турЛечче1 : 2Парма
06.01.2026Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 2
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 1Лечче
27.12.2025Италия — Серия А17-й турЛечче0 : 3
12.12.2025Италия — Серия А15-й турЛечче1 : 0
07.12.2025Италия — Серия А14-й тур2 : 0Лечче
07.01.2026Италия — Серия А19-й турПарма0 : 2
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 1Парма
27.12.2025Италия — Серия А17-й турПарма1 : 0
13.12.2025Италия — Серия А15-й турПарма0 : 1
08.12.2025Италия — Серия А14-й тур0 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта1928
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Фиорентина1913

