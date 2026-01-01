23:14 ()
Спарта - Хераклес 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
11 Января 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Спарта
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Хераклес, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Хераклес
Алмело
1НидерландыврЙоэль Дроммель
2СуринамзщМарвин Янг
3НидерландызщТейс Велтхёйс
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5ВенесуэлазщТео Кинтеро
6НидерландыпзЮлиан Бас
8НорвегияпзДжошуа Китолано
7НидерландыпзМитчелл ван Берген
10НидерландыпзAyoni Santos
11ЯпониянпСюнсукэ Мито
9НорвегиянпТобиас Лауритсен
16НидерландыврТимо Янсинк
23НидерландызщМайк те Вирик
4НидерландызщДамон Мирани
18БельгиязщАлек ван Хоренбек
5НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
10НидерландыпзТомас Брунс
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
73НидерландыпзВалид Улд-Чих
19Босния и ГерцеговинапзЛука Куленович
70АвстралиянпАйдин Хрустич
8ГерманиянпМарио Энгельс
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турХераклес3 : 0Спарта
11.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турХераклес1 : 1Спарта
11.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турСпарта0 : 0Хераклес
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турСпарта1 : 2Хераклес
02.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турХераклес0 : 1Спарта
15.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес1 : 3Спарта
21.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турСпарта1 : 1Хераклес
21.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турХераклес1 : 1Спарта
25.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турСпарта1 : 1Хераклес
08.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта0 : 0Хераклес
21.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й тур0 : 1Спарта
18.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 5Спарта
14.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й турСпарта0 : 3
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турСпарта1 : 0
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур3 : 1Спарта
20.12.2025Нидерланды — Эредивизия17-й турХераклес0 : 3
16.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес4 : 1
13.12.2025Нидерланды — Эредивизия16-й тур4 : 3Хераклес
06.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турХераклес1 : 1
29.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1728
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1814
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

