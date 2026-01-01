Спарта - Хераклес 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 17:45
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
11 Января 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Хераклес, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Марвин Янг
|3
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Ayoni Santos
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|10
|пз
|Томас Брунс
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|19
|пз
|Лука Куленович
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|8
|нп
|Марио Энгельс
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 5
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 3
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|17
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13