Верона - Лацио 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 19:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
11 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Верона
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 11 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
6АргентиназщНиколас Валентини
12ХорватиязщДомагой Брадарич
3ДаниязщМартин Фресе
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
36СенегалпзШейх Ньясс
16НигериянпГифт Орбан
17Бразилиянп Жиоване
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
77ЧерногориязщАдам Марушич
32ИталияпзДанило Катальди
5УругвайпзМатиас Весино
21ФранцияпзРеда Белахьяне
18ДаниянпГустав Исаксен
22ИталиянпМаттео Канчелльери
14НидерландынпТейянни Нослин
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
31.08.2025Италия — Серия А2-й турЛацио4 : 0Верона
19.01.2025Италия — Серия А21-й турВерона0 : 3Лацио
16.09.2024Италия — Серия А4-й турЛацио2 : 1Верона
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 0Верона
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1Лацио
06.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турВерона1 : 1Лацио
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛацио2 : 0Верона
21.05.2022Италия - Серия А38-й турЛацио3 : 3Верона
24.10.2021Италия - Серия А9-й турВерона4 : 1Лацио
11.04.2021Италия - Серия А30-й турВерона0 : 1Лацио
07.01.2026Италия — Серия А19-й тур2 : 2Верона
04.01.2026Италия — Серия А18-й турВерона0 : 3
28.12.2025Италия — Серия А17-й тур3 : 0Верона
14.12.2025Италия — Серия А15-й тур1 : 2Верона
06.12.2025Италия — Серия А14-й турВерона3 : 1
07.01.2026Италия — Серия А19-й турЛацио2 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й турЛацио0 : 2
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 1Лацио
20.12.2025Италия — Серия А16-й турЛацио0 : 0
13.12.2025Италия — Серия А15-й тур0 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта1928
8 Болонья1927
9 Удинезе2026
10 Лацио1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Фиорентина1913

