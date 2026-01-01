Верона - Лацио 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 19:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
11 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 11 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|6
|зщ
|Николас Валентини
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|16
|нп
|Гифт Орбан
|17
|нп
|Жиоване
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|77
|зщ
|Адам Марушич
|32
|пз
|Данило Катальди
|5
|пз
|Матиас Весино
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|18
|нп
|Густав Исаксен
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|14
|нп
|Тейянни Нослин
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|19
|27
|9
|Удинезе
|20
|26
|10
|Лацио
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13