Аллегри и Фабрегас вступили в конфликт после игры «Милан» - «Комо»

Дата публикации: 19-02-2026 11:56

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри и наставник "Комо" Сеск Фабрегас вступили в конфликт после окончания матча 24-го тура чемпионата Италии, сообщает издание Football Italia.

Согласно источнику, во время игры Фабрегас толкнул форварда "Милана" Алексиса Салемакерса у боковой линии поля, что вызвало сильное недовольство Аллегри. В ответ главный тренер "россонери" покинул техническую зону, за что получил красную карточку от судьи.

После финального свистка между Аллегри и Фабрегасом также произошла словесная перепалка, когда они направлялись вместе на пресс-конференцию, что только усугубило напряженную ситуацию после матча.

В настоящий момент "Милан" набирает 54 очка и после 25 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера – "Интера" – на семь очков. "Комо" с 42 очками располагается на шестой позиции, продолжая бороться за места в еврокубках.

Конфликт между представителями обеих команд привлек внимание болельщиков и экспертов, подчеркивая напряженность и эмоциональность текущего сезона в итальянском чемпионате. Обе стороны, вероятно, будут вынуждены отвечать за свое поведение перед дисциплинарными комитетами лиги.