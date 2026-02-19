«Арсенал» потерял победу над «Вулверхэмптоном» в концовке матча АПЛ

Дата публикации: 19-02-2026 01:51

В перенесённом поединке 31-го тура английской Премьер-лиги встретились «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Матч прошёл на стадионе «Молине», расположенном в Вулверхэмптоне, Англия. Главным судьёй был назначен Пол Тирни из Ланкашира. В итоге игра завершилась со счётом 2:2, что оставило обе команды с ничейным результатом.

Инициатива была в руках «канониров» с самого начала: уже на пятой минуте нападающий Букайо Сака открыл счёт. На 56-й минуте защитник Пьеро Инкапье удвоил преимущество своей команды. Однако «волки» не сдались и всего через пять минут благодаря голу защитника Уго Буэно сократили разрыв. Кульминацией стал автогол защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори, произошедший на 90+4-й минуте, который позволил хозяевам счёта спасти ничью.

По итогам 27 сыгранных матчей «Арсенал» набрал 58 очков, сохранив лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В свою очередь, «Вулверхэмптон» с 10 очками остаётся на последнем, двадцатом месте таблицы, борясь за сохранение места в элите.

В ближайшем, 28-м туре «волки» отправятся в гости к «Кристал Пэлас», а «канониры» сыграют выездной матч против «Тоттенхэма». Обе встречи назначены на 22 февраля и обещают быть напряжёнными и интересными для зрителей.