«Брюгге» сумел добыть ничью с «Атлетико» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, где встретились «Брюгге» из Бельгии и мадридский «Атлетико» из Испании. Игра прошла на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, а главным арбитром встречи выступил Гленн Нюберг. Матч закончился вничью с результатом 3:3.

Открыли счёт в поединке гости — нападающий Хулиан Альварес реализовал пенальти на восьмой минуте. Позже форвард Адемола Лукман удвоил преимущество команды «Атлетико» на добавленном времени первого тайма — 45+4 минуты. После перерыва хозяева начали активно сокращать отставание — полузащитник Рафаэль Оньедика забил первый гол для «Брюгге» на 51-й минуте. Нападающий Николо Трезольди сравнял счёт на 60-й минуте. Однако на 79-й минуте защитник бельгийцев Хоэль Ордоньес случайно отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи, на 89-й минуте, полузащитник Христос Дзолис принес хозяевам ничью, забив решающий гол.

Ответный матч между «Атлетико» и «Брюгге» состоится 24 февраля и пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В текущем сезоне по итогам группового этапа «Брюгге» набрал 10 очков и занял 19-е место, а «Атлетико» завершил с 13 очками на 14-й позиции.

Финал сезона Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года — он пройдет на арене «Пушкаш Арена» в Будапеште и станет кульминацией турнира, определив победителя престижного европейского клубного соревнования.