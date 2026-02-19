«Байер» одержал победу над «Олимпиакосом» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-02-2026 01:50

Завершился первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором столкнулись греческий клуб Олимпиакос и немецкий Байер. Встреча проходила на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Пирее, Греция. Главным арбитром был назначен португалец Жоау Педру Пиньейру. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме, на 45-й минуте, мяч в ворота Байера забил форвард Олимпиакоса Айюб Эль-Кааби, однако благодаря использованию системы VAR гол был отменён. Во втором тайме наступил переломный момент — на 60-й минуте нападающий Байера Патрик Шик открыл счёт, а через всего три минуты оформил дубль, забив второй мяч своей команды и закрепив преимущество немецкого клуба.

Ответный поединок состоится во вторник, 24 февраля, на домашнем поле Байера — стадионе БайАрена в Леверкузене. По итогам группового этапа Лиги чемпионов Байер набрал 12 очков и занял 16-е место в общем зачёте, в то время как Олимпиакос с 11 очками расположился на 18-й позиции. Эти матчи станут решающими для определения команды, которая продолжит борьбу за главный трофей европейского футбола.