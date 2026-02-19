«Милан» и «Комо» сыграли вничью в перенесённой встрече 24-го тура Серии А

Дата публикации: 19-02-2026 01:47

Завершился перенесённый поединок 24-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026 между клубами Милан и Комо. Матч проходил на легендарном стадионе Сан-Сиро в Милане, Италия. Главным судьёй назначили Маурицио Мариани, который следил за игровым процессом и обеспечивал справедливое судейство. Встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

Открытие счёта произошло в первом тайме, когда на 32-й минуте полузащитник команды Комо Николас Пас забил гол. Во втором тайме, на 64-й минуте матча, мяч в ворота гостей отправил форвард Милана Рафаэл Леау, благодаря чему нападающий сравнял счёт и принес своей команде важное очко.

На текущий момент Милан набрал 54 очка после проведённых 25 игр и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда отстаёт от лидирующего Интера на семь баллов и продолжает бороться за первенство в чемпионате. Комо же располагается на шестой позиции с 42 очками, демонстрируя стабильный и достойный уровень игры в этом сезоне. Обе команды продемонстрировали упорство и желание победить, что сделало матч зрелищным и напряжённым до самого финального свистка.