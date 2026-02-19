«Будё-Глимт» одержал победу над «Интером» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 19-02-2026 01:48

Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, где встретились норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Аспмюра» в Будё, и победу с уверенностью 3:1 одержала команда из Норвегии. Главным судьёй игры выступил Даниэль Зиберт из Берлина, Германия.

Игра началась активно: уже на 21-й минуте Сондре Брунстад забил первый гол, выведя «Будё-Глимт» вперёд. Однако через девять минут ситуация сравнялась – на 30-й минуте Франческо Эспозито забил ответный мяч, вернув интригу в матч. Тем не менее, во второй половине встречи преимущество оказалось на стороне норвежцев: на 61-й минуте Йенс Петтер Хёуге снова вывел хозяев вперёд, а всего через три минуты Каспер Хёг установил окончательный счёт – 3:1.

Ответный матч между «Интером» и «Будё-Глимт» пройдёт 24 февраля на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» (или «Джузеппе Меацца») в Милане. Этот матч будет решающим для определения команды, которая продолжит борьбу в Лиге чемпионов.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов норвежский «Будё-Глимт» набрал 9 очков, по итогам статистики заняв 23-е место, в то время как итальянский «Интер» заработал 15 очков и расположился на 10-й позиции. Несмотря на это, первый матч показал, что «Будё-Глимт» готов бороться с сильными соперниками, что создаёт интригу перед второй встречей.