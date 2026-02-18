«Ньюкасл Юнайтед» уверенно победил «Карабах» в плей-офф раунде Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-02-2026 23:45

Завершился первый стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором столкнулись «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Английская команда одержала уверенную победу со счетом 6:1. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Главным арбитром матча стал норвежец Эспен Эскос.

Уже на третьей минуте Энтони Гордон открыл счёт, выведя гостей вперёд. Затем на девятой минуте Малик Тшау увеличил преимущество «Ньюкасла». На 32-й минуте Гордон реализовал пенальти, оформив дубль. всего через две минуты он забил третий гол, оформив хет-трик. А на 45+1 минуте Энтони снова реализовал пенальти и довёл свой счёт до четырёх голов – покера. Во втором тайме, на 56-й минуте, Элвин Джафаргулиев сократил разрыв, забив первый и единственный мяч «Карабаха». Однако на 72-й минуте Джейкоб Мёрфи установил окончательный счёт, забив шестой гол для «Ньюкасла».

Ответная встреча между «Ньюкаслом Юнайтед» и «Карабахом» состоится 24 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов азербайджанский клуб занял 22-е место с 10 набранными очками, тогда как английский клуб занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.