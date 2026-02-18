00:08 ()
Онлайн трансляции
Среда 18 февраля
Четверг 19 февраля
Свернуть список

Защитник «Ювентуса» Келли стал жертвой расистских оскорблений после матча с «Галатасараем»

Дата публикации: 18-02-2026 23:42

 

Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли подвергся расистским оскорблениям после игры плей-офф Лиги чемпионов с «Галатасараем». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу турецкой команды. Английский футболист с ямайскими корнями получил через соцсети сообщение с текстом «Возвращайся в зоопарк». Об этом сообщил портал Calcio e Finanza.

Позже Келли обратился к болельщикам, подчеркнув: «Критика — это часть жизни и спорта, я всегда это принимал, ведь каждый вправе иметь свое мнение. Но такие оскорбления я не смогу принять. Слова и действия несут ответственность и последствия».

Туринский клуб также выпустил официальное заявление, в котором выразил решительный протест против проявлений расизма и поддержал своего игрока.

Ответный матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля на стадионе «Альянц» в Турине. Обе команды готовятся к решающей встрече, которая может определить судьбу дальнейшего прохождения в турнире. Важно, чтобы спорт оставался свободным от дискриминации и оскорблений.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close