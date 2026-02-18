Романо раскрыл подробности переговоров между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» по Рашфорду

Дата публикации: 18-02-2026 23:41

Известный инсайдер Фабрицио Романо подробно рассказал о ходе переговоров между клубами «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» относительно возможного трансфера нападающего Маркуса Рашфорда. Английский футболист выступает за каталонский клуб на правах аренды с лета прошлого года.

По словам Романо, у «Барселоны» есть четкое желание сохранить Рашфорда в команде. Руководство клуба высоко ценит его профессионализм и игровую универсальность. Маркус способен эффективно проявлять себя как в роли центрального нападающего, так и на позиции вингера, что делает его ценным игроком для тренерского штаба. В то же время, «Барселона» стремится договариваться с «Манчестер Юнайтед» по вопросу суммы трансфера.

В контракте прописана опция выкупа игрока за €30 млн. Однако, как отметил Романо, клуб хочет прийти к соглашению, учитывая и финансовую сторону вопроса. Зарплата Рашфорда является значительной статьей расходов, и оформить полноценный трансфер — это гораздо более серьёзное обязательство по сравнению с краткосрочной арендой, которая действует несколько месяцев с возможностью дальнейших переговоров.

С точки зрения финансов «Барселона» заинтересована найти компромисс с «Манчестер Юнайтед». Однако представители английского клуба уже обозначили твёрдую позицию: сумма трансфера — фиксированные €30 млн, которые уже закреплены в опции выкупа. Такие детали Фабрицио Романо озвучил в одном из последних выпусков на своём YouTube-канале, добавив, что стороны продолжают обсуждать условия сделки, чтобы максимально выгодно завершить ее для обеих команд.