«Реал» проявляет интерес к приобретению форварда «ПСЖ» Дезире Дуэ за €100 млн

Дата публикации: 18-02-2026 23:43

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ оказался в центре внимания мадридского «Реала». Испанский клуб серьёзно рассматривает возможность подписания молодого и перспективного футболиста. По информации издания El Nacional, «Реал» готов заплатить за трансфер игрока сумму около €100 млн.

Основным мотивом для перехода может стать предоставление Дуэ большего количества игрового времени по сравнению с тем, что он получает сейчас в Париже. Дезире Дуэ перешёл в «ПСЖ» из «Ренна» в 2024 году за €50 млн. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав пять результативных передач.

Оценка стоимости Дуэ по версии портала Transfermarkt составляет €90 млн. Кроме того, форвард недавно был признан лучшим молодым игроком 2025 года на церемонии Globe Soccer Awards, что подтверждает его высокий потенциал и значимость для клубов топ-уровня.

Таким образом, интерес «Реала» к Дезире Дуэ отражает стремление клуба укрепить атакующую линию и вложиться в молодых талантливых футболистов, способных внести свой вклад в достижение спортивных целей команды в ближайшие сезоны.