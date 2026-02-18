Фабрицио Романо высказался по поводу слухов о потенциальном назначении Клоппа на пост тренера «Реала» этим летом

Дата публикации: 18-02-2026 23:40

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении немецкого тренера Юргена Клоппа на пост главного наставника мадридского «Реала». В данный момент команду после ухода испанца Хаби Алонсо возглавляет бывший защитник клуба Альваро Арбелоа.

По словам Романо, если задуматься о будущем Клоппа, стоит помнить, что он всё ещё полностью погружён в развитие проекта «Ред Булл» и уделяет ему максимум внимания. Что касается тренерской позиции в «Реале», то журналист советует дождаться результатов работы Арбелои, который сейчас показывает хорошие результаты. Сначала он успешно справился с задачами в Ла Лиге, а затем продолжил в Лиге чемпионов, в плей-офф, выиграв первый матч против «Бенфики». Это считается важным и первым шагом на его пути.

Романо также отметил, что в руководстве «Реала» есть люди, которые высоко ценят Клоппа как специалиста. Однако на текущий момент ему неизвестно о каких-либо официальных переговорах, предложениях или конкретных обсуждениях по поводу его возможного назначения. Именно такова ситуация на сегодня, заявил инсайдер в одном из выпусков на своём YouTube-канале.