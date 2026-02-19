Возможно возвращение Александер-Арнольда в "Ливерпуль"

Дата публикации: 19-02-2026 11:59

Защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд может покинуть команду уже в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Mirror, уточняя, что английский футболист рассматривает возможность возвращения в "Ливерпуль", клуб, где он начинал свою профессиональную карьеру.

Источник подчеркивает, что игрок не смог полностью закрепиться в основном составе "Реала", что подтолкнуло его задуматься о смене клуба. Такой ход мог бы помочь Александер-Арнольду получить больше игрового времени и вернуться к своим лучшим формам.

Трент перешел в мадридский клуб летом 2025 года, заключив контракт, рассчитанный до июня 2031 года. За текущий сезон он провел 14 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи, демонстрируя стабильность, но не ту ключевую роль, к которой привык в предыдущем клубе.

С 2016 года Александер-Арнольд выступал за "Ливерпуль", с которым завоевал девять значимых трофеев, включая победу в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов УЕФА. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет примерно 70 миллионов евро, что отражает высокий уровень его мастерства и значимость для команды.

Вероятное возвращение в "Ливерпуль" даст игроку шанс вновь стать ключевой фигурой команды и продолжить успешную карьеру в чемпионате Англии.