CIES: Россия и Украина входят в список крупнейших покупателей бразильских футболистов

Дата публикации: 19-02-2026 11:57

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран, которые чаще всего в последние десять лет покупали футболистов из чемпионата Бразилии.

Согласно данным CIES, лидером по сумме вложенных средств на приобретение игроков из бразильского первенства стала Англия — €470 млн. В список вошли Россия (€200 млн), Украина (€150 млн), Франция (€230 млн), Испания (€370 млн), Португалия (€160 млн) и Саудовская Аравия (€140 млн).

Всего за последние десять лет бразильские клубы получили €1,85 млрд чистыми от продажи футболистов. Стоит отметить, что этой зимой «Зенит» приобрёл Джона Джона у «РБ Брагантино», а московское «Динамо» подписало контракт с Дэвидом Рикардо, ранее игравшим за «Ботафого».

Рейтинг демонстрирует, как активно ведущие футбольные лиги мира следят за талантами из Бразилии и вкладывают значительные средства для усиления своих команд. При этом страны Европы занимают лидирующие позиции, что говорит о высоком качестве и востребованности бразильских игроков на мировом рынке. Такие трансферы способствуют развитию как самих футболистов, так и инфраструктуры их исходных клубов.