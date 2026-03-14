«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут соперничать за вингера из Бундеслиги с ценой в €50-60 млн

Дата публикации: 14-03-2026 19:16

Клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» являются одними из основных претендентов на приобретение крайнего нападающего немецкого клуба «Кёльн» — 19-летнего Саида Эль-Малы, сообщает Caught Offside.

Согласно информации источника, руководство «Кёльна» достаточно реалистично оценивает перспективы молодого вингера и готово рассмотреть предложения о его трансфере в диапазоне стоимости от 50 до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Саид Эль-Мала сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи, демонстрируя стабильную результативность и потенциальный рост в игре. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года, что обеспечивает команде крепкое финансовое положение в случае продажи.

Также отмечается, что рыночная стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро, но «Кёльн» готов запросить за молодого нападающего сумму значительно выше, учитывая его перспективы и интерес со стороны ведущих английских клубов.

Интерес «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к Саиду Эль-Мале подчеркивает их стремление усилить атакующую линию качественными молодыми игроками, способными развиваться и приносить результат как в настоящем, так и в будущем.