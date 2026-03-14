«Интер Майами» намерен заполучить капитана ведущего клуба АПЛ

Дата публикации: 14-03-2026 19:17

Американский клуб МЛС «Интер Майами» активно стремится заполучить капитана «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Известно, что форвард команды Лионель Месси уже выразил поддержку этой трансферной сделке, что усиливает привлекательность проекта для португальского полузащитника. Такие сведения предоставляет издание Marca.

Контракт 31-летнего игрока истекает в конце июня этого года, после чего Бернардо сможет покинуть «Манчестер Сити» на правах свободного агента. За девять сезонов в клубе он провёл свыше 400 матчей, став одним из ключевых игроков команды.

По информации источников, «Ювентус» также стремится подписать Силву и рассматривает его как приоритетное приобретение. Однако финансовые условия могут стать решающим фактором: в «Манчестер Сити» зарплата португальца составляет примерно £19,5 млн (€22,6 млн) в год. Чтобы перейти в туринский клуб, ему, вероятно, придётся согласиться на уменьшение дохода, тогда как предложение из США выглядит более выгодным с финансовой точки зрения.

В текущем сезоне Бернардо Силва принял участие в 39 встречах «горожан», забив 2 гола и сделав 5 результативных передач. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около €27 млн.

Таким образом, «Интер Майами» готов сделать серьёзный шаг в укреплении своего состава, привлекая одного из ведущих игроков европейского футбола. Учитывая поддержку со стороны Месси и выгодные финансовые условия, сделка выглядит весьма перспективной и может стать значимым событием для МЛС и всего мирового футбола.