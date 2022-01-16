Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 06-й этап | Рупольдинг | Женщины. Гонка преследования 16.01.2022
Дата публикации: 16-01-2022
|Воскресенье 16 января
|17:30 Аугсбург - Айнтрахт
|18:00 Бетис - Севилья
|19:00 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне
|19:00 Тунис - Мавритания
|19:05 Труа - Лион
|19:30 Арминия - Гройтер Фюрт
|20:00 Рома - Кальяри
|20:30 Панатинаикос - Олимпиакос
|21:00 Детройт - Финикс
|21:00 Визела - Спортинг
|21:30 Атлетик - Реал Мадрид
|22:00 Вашингтон - Ванкувер
|22:00 Алжир - Экв Гвинея
|22:45 Аталанта - Интер
|22:45 Марсель - Лилль
|23:30 Белененсеш - Порту