Арсенал - Ливерпуль (20.01.2022) | Кубок Английской лиги 2021/2022 Дата публикации: 21-01-2022

Предлагаем вашему вниманию запись матча Арсенал - Ливерпуль, который состоялся 20 января 2022 года, в рамках турнира: Кубок Английской лиги 2021/2022, 1/2 Финала, ответный матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.