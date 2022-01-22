Биатлон: Кубок Мира 2021-22 | 07-й этап | Антхольц | Мужчины. Масс-старт 22.01.2022
Дата публикации: 22-01-2022
|Суббота 22 января
|15:30 Эвертон - Астон Вилла
|15:30 Бристоль Сити - Кардифф
|15:30 Ноттингем Форест - Дерби
|17:00 Биатлон
|17:00 Дженоа - Удинезе
|17:30 Фрайбург - Штутгарт
|17:30 Боруссия М - Унион
|17:30 Хоффенхайм - Боруссия Д
|17:30 Гройтер Фюрт - Майнц
|17:30 Байер - Аугсбург
|18:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
|18:00 Лидс - Ньюкасл
|18:00 Брентфорд - Вулверхэмптон
|18:00 Бирмингем - Барнсли
|18:00 Суонси - Престон
|18:00 Сток Сити - Фулхэм
|18:00 Вест Бромвич - Питерборо
|18:00 Ковентри - КПР
|18:00 Блэкпул - Миллуолл
|18:00 Борнмут - Халл Сити
|18:00 Шеффилд Юн - Лутон
|18:00 Рединг - Хаддерсфилд
|18:15 Вильярреал - Мальорка
|19:00 Брест - Лилль
|20:00 Интер - Венеция
|20:30 Саутгемптон - Манчестер Сити
|20:30 Севилья - Сельта
|20:30 Бохум - Кёльн
|20:45 Витесс - Гронинген
|21:00 Баффало - Филадельфия
|22:00 АЗ Алкмар - Камбюр
|22:45 Лацио - Аталанта
|23:00 Атлетико - Валенсия
|23:00 Ланс - Марсель
|23:00 Бостон - Виннипег
|23:30 Спортинг - Брага