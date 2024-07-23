Динамо Киев - Партизан (23.07.2024) | Лига чемпионов 2024/2025 Дата публикации: 23-07-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Динамо Киев - Партизан, который состоялся 23 июля 2024 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2024/2025, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.